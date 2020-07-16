فيديو .. مي كساب تطرح أحدث أغنياتها توت توت

طرحت الفنانة مي كساب أحدث أغنياتها، والتي تحمل اسم توت توت، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية توت توت من كلمات سيد حجاب، وألحان عمار الشريعي، وتوزيع باسم منير. Advertisements يذكر أن الفنانة مي كساب طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان يا نحله، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أوكا، كما تخطت الأغنية حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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