"صاحب المقام " أول فيلم يعرض على watch it قبل عرضه بالسينمات

قرر المنتج أحمد السبكى عرض فيلم «صاحب المقام «على منصة watch it فى سابقة هى الأولى من نوعها ان يعرض على المنصة فيلم قبل عرضه بقاعات العرض السينمائى.
ورغم اعلان المنتج احمد السبكى سابقًا، ان الفيلم سيكون اول الاعمال التى يفتتح بها قاعات العرض السينمائية بعد جائحة كورونا إلا انه تراجع وتعاقدمع المنصة، وبعدها القنوات الفضائية .
وعن تعاون السبكى مع «شاهد»، لأول مرة، قال السبكي، إنه يرى هذه التجربة جديدة ومميزة فضلًا عن أنها تتماشى مع تطورات الأوضاع الحالية، كما أنه ليس لديه أى مشكلة فى أن يتعاون مع المنصات الإلكترونية، سواءإنتاجيًا أو بمنحها حقوق عرض أفلامه، لأنها أصبحت توازى العرض السينمائي، وأنه ليس هناك أى ضرر عليه ما دام يحصل على المقابل المادى المناسب.
فيلم «صاحب المقام» هو أول فيلم صوفى مصرى كما وصفه الكاتب إبراهيم عيسى، بطولة النجمة يسرا وآسر ياسين، وأمينة خليل، وريهام عبد الغفور، وبيومى فؤاد، والفنان الراحل إبراهيم نصر فى آخر ظهور له، وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.
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