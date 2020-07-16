بعلم مصر وليبيا .. حكيم يشيد بالقوات المسلحة

نشر النجم حكيم صورة تجمع بين علم جمهورية مصر العربية ودولة ليبيا الشقيقة، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وصرح حكيم قائلًا: مصر تزدهر و تعيش ازهى عصور التنميه .. والأعداء يحاولون النيل منها .. ولن يحدث ابداً بفضل الله وقوة جيش مصر العظيم والتفاف الشعب حوله.. Advertisements كلنا جنود فى المعركه .. ادعم جيش بلدي. كلنا جنود فى المعركه .. ادعم جيش بلدي. يذكر أن النجم حكيم طرح مؤخرًا أغنية بعنوان الجيش المصري، والأغنية من كلمات محمد سلام ومحمود صلاح، وألحان محمد عبدالمنعم، وتوزيع خالد نبيل، كما حققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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