روان بن حسين: "زوجي اغتصبني ووالده أقنعني بحل الموضوع بالزواج"

من بين الأمور التي تحدثت عنها الفاشنيستا وعارضة الأزياء الكويتية روان بن حسين بخصوص المشاكل مع زوجها وأسباب الانفصال منشور نشرته بطريقة عفوية ومسحته لاحقًا.



وكشفت روان أنها تعرّضت للاغتصاب من قبله قبل زواجهما وأنها كانت ستذهب للإبلاغ عنه لدى الشرطة بعد الحادثة، إلا أن والده تدخل وأقنعها بحل الموضوع بالزواج فور تخرجها من الجامعة وهذا ما حصل.

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وأضافت أنه بعد الزواج أصبحت تلاحق زوجها من بلد لبلد بدافع الحب، حتى اكتشفت أنها بعلاقة سامة ومتعبة فخلال فترة حملها اكتشفت أنه كان يرسل صور "خادشة " لفتيات قاصرات.

