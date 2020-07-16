جيجي حديد بمراحل حمل متقدمة وتكشف سبب عدم مشاركة أخبارها مع الجمهور

كشفت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد عن صور حديثة لها بدت بأسابيع متقدمة من الحمل، وبدت بوزن زائد وبكن منتفخ. ونشرت جيحي فيديو شكرت من خلاله المتابعين على محبتهم وسؤالهم عنها وتعليقاتهم الإيجابية، وعبّرت عن محبتها الكبيرة لهم وتقديرها لاهتمامهم. Advertisements on Jul 15, 2020 at 1:29pm PDT وأوضحت سبب عدم مشاركتها مراحل حملها مع الجمهور بالقول إنه صودف مع فترة جائحة كورونا وقالت: "حملي ليس أهم خبر في العالم". وفضلت أن تبقى الأمور بين أفراد عائلتها فقط.



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