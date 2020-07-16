تعرف كيف التقت امينة خليلة بخطيها لأول مرة

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احتفلت الفنانة أمينة خليل بخطوبتها علي شاب يدعي عمر طه والذي يعمل في مجال الهندسة بعد قصة حب نشأت بينهما منذ فترة .
وتفاجأ جمهور ومتابعي أمينة خليل بتسريب صورة من حفل الخطوبة الذي كان عائليا للغاية ، حتي ان أمينة خليل لم تنشر صور الخطوبة عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي .
وأكد مصدر مقرب من الفنانة أمينة خليل ، أن علاقتها بعمر طه بدأت منذ أكثر من عامين ، حيث كانا أصدقاء مقربين للغاية حتى أن امينة ظهرت معه في اكثر من مكان عام واكثر من مناسبة فنية .
وأضاف المصدر أن التعارف الأول بين العروسين كان عن طريق بعض الأصدقاء المشتركين الذين التقوا أكثر من مرة فى أحد المناسبات الخاصة بهم وتعرف عمر علي أمينة ، ونظرا لوجود بعض الهوايات المشتركة بينهما أصبحا أصدقاء مقربين للغاية وسرعان ما تحولت العلاقة لحب .
وتابع المصدر أن عمر طه وأمينة خليل اتفقا على الارتباط منذ وقت قصير ليتفاجأ الجمهور بذلك.
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