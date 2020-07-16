محامي محمد وزيري يكشف أجر هيفاء وهبي في أشباح أوروبا



أكد محامي محمد وزيري أن كل ما يقال عن وقف فيلم "أشباح أوروبا" ومنعه من العرض بسبب عدم تلقي هيفاء وهبي أجرها كاملا، غير صحيح.



وأوضح أن هيفاء وهبي وكل المشاركين في العمل حصلوا على كافة مستحقاتهم قبل بدء الفيلم، وأن لديه عقدا عليه توقيعها.

وكشف أن هيفاء تلقت عن الفيلم مليون جنيه، موضحا أن محاميها يقول إنها تتلقى ملايين الجنيهات عن الأفلام، لكن الحقيقة أنها أخذت مليون جنيه فقط في هذا الفيلم.

وأوضح أنه سيتقدم ببلاغات لمحاولة التشهير بموكله محمد وزيري وسيتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

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كما أكد أن وزيري لن يرد على مواقع التواصل الاجتماعي، بل سيكون الرد بالقانون وفي المحاكم، مطالبا هيفاء بتقديم المستندات التي تثبت أن موكله قد سرقها كما تدعي وتشوه سمعته.



يذكر أن هيفاء أعلنت لجوئها للقضاء ضد محمد وزيري متهمة إياه بسرقة أموالها، ليرد عليها بدعوى لإثبات زواجه منها.

كما أوضح وزيري أن ما قيل عن اتهامه بسرقة 63 مليون جنيه من هيفاء وهبي، غير صحيح ولم يُذكر في التحقيقات، وكل ما كُتب أن الاتهام أنه أخذ 100 ألف دولار، لكن وسائل الإعلام كتبت أنه 63 مليون جنيه.



