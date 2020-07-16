عبد الرحمن أبو زهرة: إحدى النجمات استبعدتني من مسلسل لتقديمي نصيحة لها

كشف الفنان عبد الرحمن أبو زهرة أن إحدي النجمات قامت بإستبعاده من مسلسل بعدما أسدي اليها نصيحة متعلقة بالنطق حرصًا علي المشاهد. وأضاف خلال حديثه ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي علي التليفزيون المصري أن الممثلة التي قامت بإستبعاده من المسلسل بعد نصحه لها بأن تنطق الكلمات بشكل واضح اشترطت علي المخرجة استبعاده وإلا تغادر العمل. Advertisements وتابع:"لا داعي هناك للفضائح وإعلان اسم الممثلة النجمة في نظر البعص ولكن ما تعلمناه أن النصائح أهم وسيلة لتطوير الاداء الفني للممثل".

وأوضح أن لغة القراَن هي اللغة العربية الأصيلة لذلك أختم القراَن ترتيلًا مرة شهريًا.



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