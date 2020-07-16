نداء شرارة في أول تعليق على خبر خلعها الحجاب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن خلع المطربة نداء شرارة للحجاب مؤخرا. بدورها أعادت نجاء نشر الخبر من أحد المواقع الإلكترونية، عبر حسابها على انستغرام والذي جاء عنوانه: "هل نداء شرارة خلعت الحجاب.. نداء شرارة بدون حجاب". ونفت نداء الخبر بسخرية حيث أرفقته بجملة: "من قوة الخبر تحمست.. دخلت أشوفني بلا حجاب". يذكر أن آخر أعمال نداء هي أغنية بعنوان "حبيتك بالتلاتة" وهي من كلمات أحمد حسين راؤول، ألحان سامر أبو طالب، توزيع جان ماري رياشي.



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