بسمة بوسيل تثير الجدل بنحافتها الزائدة في أحدث ظهور لها

نشرت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان المصري تامر حسني صورة لها على حسابها الشخصي في موقع انستغرام صورة بدت بها بنحافة خصر زائدة.

وقد ظهرت بوسيل بفستان أبيض ضيق جدًا عن منطقة الخصر أثار جدًلا بين المتابعين والذين أبدوا إستغرابهم متسائلين إن كانت تلجأ إلى إستخدام الفوتوشوب.

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يشار إلى أن بسمة التي كانت إعتزلت الفن اثر زواجها حسني، عادت وطرحت في الفترة السابقة، أغنية جديدة لها باللهجة المغربية تحمل عنوان “إيلا راح الغالي” عبر قناتها الخاصة على يوتيوب.

الاغنية ليست خاصة بها بل هي cover، وليست المرة الاولى التي تصدر فيها اغنية لفنان آخر، فسبق ان غنت اغنية زوجها "كفاياك اعذار" ونشرتها على قناتها.

