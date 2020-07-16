هالة صدقي: أنا أم متسلطة أحيانا.. وأرفض اتهام "ليه لأ" بالتحريض على التمرد

تتنقل الفنانة المصرية هالة صدقي بين الكوميديا والتراجيديا برشاقة فراشة تمتلك ألف جناح، لم تحبس نفسها في قالب ثابت ونوّعت في اختياراتها الفنية، فهي الأم الحزينة في مسلسل "ونوس" والزوجة صاحبة الظل الخفيف في مسلسل "عفاريت عدلي علام".

وعادت صدقي لجمهورها بدور مختلف في مسلسل "لية لأ" الذي عُرض على منصة "شاهد" إذ تقدم دور أم متسلطة لا تسمح بالحوار مع ابنتها ولديها قناعة بأن كل آرائها صحيحة.

”الخليج 365” التقت بها للحديث عن موجة الجدل التي أثارها المسلسل وأصعب مشاهدها.





ـ بداية.. ما الأسباب التي دفعتك للمشاركة في مسلسل "ليه لأ"؟

المسلسل يناقش العديد من القضايا الهامة ويتناول الفجوة بين الأجيال في الفكر والأخلاق والتكنولوجيا أيضاً، لكن بصراحة شديدة وافقت على العمل لأنه من تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبوعوف، فعندما يكون صُناع العمل على قدر كبير من الموهبة والمهنية يرتاح فؤادي ولا أتردد في قبول الدور.

ـ قدمتِ دور الأم في أكثر من عمل.. فما الجديد الذي تحمله شخصية "سهير"؟

بالفعل قدّمت دور الأم في عدة أعمال ومنها مسلسل "ونوس" أمام الفنان الكبير يحيى الفخراني، ولكن لا يوجد تشابه بين الأدوار، فقد تعلمت منذ الصغر القفز لمناطق جديدة وعدم الثبات، وأكبر دليل أنني أقدم في مسلسل "ليه لأ" شخصية الأم المتسلطة للمرة الأولى وسعيدة بردود الفعل التي أحدثها الدور.

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ـ بصراحة شديدة هل تتعامل هالة صدقي مع أولادها بنفس طريقة "سهير" في المسلسل؟

أعترف بأمانة شديدة أنني في بعض الأوقات أكون أماً متسلطة، أحاول فرض رأيي خاصة عندما يتعلق الأمر بمصلحة أبنائي، لكن بطريقة تعكس حنان الأم الحقيقي وحرصها على مصلحة أولادها، والحقيقة أن أولادي يتقبلون مني أي شيء لأنني نجحت في إقامة علاقة صداقة معهم.

ـ هروب الابنة ليلة زفافها في المسلسل دفع الكثير لاتهامه بالتحريض على التمرد وكسر القيود.. فما رأيك؟

بالفعل أثار المسلسل جدلاً كبيراً، لكن هل معنى أن نقدم شخصية قاتل أننا نشجع الناس على القتل؟.. وراء كل حدوتة درامية تفاصيل والمتلقي يستطيع أن يكتشف الرسالة بسهولة، في مسلسل "ليه لأ" سلطنا الضوء على العلاقة بين الآباء والأبناء وضرورة وجود حوار والسماح بمساحة من الحرية، وأرفض اتهام المسلسل بتحريض البنات على التمرد بدليل أن الابنة تدفع ثمن هروبها ليلة الزفاف، فلم تنصفها الأحداث.





ـ هل أصابك عرض المسلسل على منصة إلكترونية بالحزن؟

كان من المقرر عرض المسلسل في ماراثون رمضان 2020 على قناة "إم. بي .سي"، ولكن توقف التصوير بسبب انتشار فيروس كورونا، وخرج المسلسل من خريطة رمضان، بعد ذلك علمت أنه سوف يتم عرضه على منصة شاهد الرقمية.

وهذا هو أول عمل يعرض لي على منصة رقمية وبصراحة شديدة فوجئت من ردود الفعل، واكتشفت أيضاً أن المتلقي الذي يذهب للمنصة يريد أن يتابع بشكل حقيقي ولديه وجهة نظر في العمل الفني.

ـ وما هي أصعب مشاهد العمل بالنسبة لكِ؟

كل المشاهد كانت صعبة لأن الشخصية محورية وشديدة الثراء.