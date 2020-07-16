شهادتان تنصفان جوني ديب.. اتهام آمبر هيرد بالسرقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت المساعدة السابقة لآمبر هيرد، التي تتهم طليقها النجم جوني ديب بتعنيفها، الأربعاء، إن الممثلة الأمريكية "سرقت قصتها عن التعرّض لاعتداء جنسي"، خلال محاكمة دائرة حالياً في لندن بدعوى تشهير ضد صحيفة "ذي صن".

جاء ذلك في شهادة بالفيديو من لوس أنجلوس في المحاكمة التي أطلقها نجم فيلم "بايريتس أوف ذي كاريبيين" ضد الصحيفة البريطانية بعدما قدّمته على أنه "زوّج عنيف" في نيسان/أبريل 2018.

ووجهت كايت جيمس انتقادات للممثلة البالغة 34 عاماً والتي عملت معها بين 2012 و2015.





ورداً على سؤال من محامية شركة "أن جي أن" الناشرة لصحيفة "ذي صن" والتي تطعن بصدقية شهادتها، ردت جيمس قائلة: "أنا وقعت ضحية اعتداء جنسي، لهذا أنا موجودة هنا".

ووجهت كايت جيمس في ردها على سؤال لمحامي جوني ديب، اتهاماً لآمبر هيرد بـ"سرقة قصتها"، وأكدت تصريحات مكتوبة لها قالت فيها إنّها اكتشفت أن آمبر هيرد استخدمت وقائع أسرّت بها إليها من أجل "استغلال القصة لحسابها".

Advertisements

وأشارت جيمس إلى أنَّ آمبر هيرد، وهي "على الأرجح أقل الأشخاص شهرة" التي تعاملت معهم في هوليوود، كانت معتادة على شرب الكحول كما كانت تبعث لها برسائل غير مفهومة أو مهينة في عز الليل.





وأكد بن كينج الذي أدار شؤون منزل الثنائي خصوصاً في أستراليا سنة 2015، أن آمبر هيرد كانت سبب المشاحنات بين الزوجين.

وتدلي الممثلة الأمريكية بشهادتها، الجمعة، وتتحدث الصحيفة عن 14 اتهاماً من الممثلة ضد زوجها السابق بممارسة العنف بين 2013 و2016.

وقد تطلق الزوجان بعد زواج عاصف استمر أقل من سنتين في مطلع 2017.