“ليلة” لكاميليا ورد على نار حامية.. إليكم التفاصيل

تستعد شركة “لايف ستايلز ستوديوز” في الفترة القادمة لتصوير أغنية “ليلة” على طريقة الفيديو كليب وذلك في ثالث تعاون يجمع بين الشركة والنجمة الجزائرية كاميليا ورد بعد “طيارة” و”يا زعل”.

كاميليا كانت قد انتهت من تسجيل أغنية “ليلة” منذ أشهر، حيث من المقرر ان يوقع الكليب قريباً المخرج فادي حداد الذي سيضع أفكاره الابداعية “بستوري بورد” مميزة كالعادة.

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اما شركة الانتاج “لايف ستايلز ستوديوز” ستضع بدورها امكانياتها ليبصر العمل النور كاملاً متكاملاً,

أغنية “ليلة” من كلمات محمد رمضان، الحان محمد عبيه، توزيع امين نبيل، جيتارات باسم سعيد، ميكس وماستر امير محروس وتسجيل استوديو ” M sound 2″

وكان رجل الأعمال “فهد الزاهد” صاحب شركة “لايف ستايلز ستوديوز” قد أكد في وقت سابق أن الأغنية جميلة وأصبحت اجمل بعد التعديلات النهائية، وأضاف “الزاهد” أنه سعيد بهذا التعاون الثالث الذي يجمع الشركة بكاميليا ورد، مؤكدًا أن الأعمال السابقة التي جمعت بينهما قد حصدت ملايين المشاهدات على مختلف المنصات الموسيقية وعبر القناة الرسمية للشركة على موقع التواصل الإجتماعي يوتيوب.