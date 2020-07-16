تخصيص أول يوم عرض لمسرحية “علاء الدين” للأطباء والممرضين

القاهرة – لايف ستايل أعلن المخرج مجدي الهواري تخصيص أول يوم عرض من مسرحية “علاء الدين” للأطباء والممرضين، مضيفا: “بنحاول نساعد أننا نسعد هؤلاء الأشخاص”. وقال “الهواري” عبر مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحكاية”، مع عمرو أديب، أن طاقم العمل ملتزم بتوصيات الحكومة بشأن عودة السينمات والمسارح بطاقة 25% فقط. وتابع:“فكرنا في اجتماع مع الممثلين أننا نعمل يوم من أجل الأطباء والممرضين، فقررنا أن دي تبقى أول حفلة يوم 24 يوليو، مخصصة للجيش الأبيض”. يذكر أن مسرحية “علاء الدين”، من إخراج مجدي الهواري وبطولة أحمد عز وتارا عماد(ياسمين) ومحمد ثروت(الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة(فرعون). Advertisements قد يهمك أيضا: كريم عفيفي يوجه رسالة لأحمد عز عبر "انستجرام" الهواري يستأنف بروفات "حزلقوم و"علاء الدين"

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