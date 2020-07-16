لولوة الشملان تعزف مقطوعة «فيروس»

القاهرة – لايف ستايل
كشفت عازفة البيانو لولوة الشملان عن تعاونها مع د. عامر جعفر في مقطوعة موسيقية بعنوان "فيروس"، التي تأتي لمواكبة الأحداث الحالية جراء انتشار جائحة "كورونا".
وتعتبر الشملان من أبرز العازفات في آلة البيانو من الطاقات الكويتية الشابة الواعدة، وشاركت في العديد من المحافل العربية والعالمية، كما كان لها حضور بارز في فعاليات مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وكذلك أكاديمية لوياك.
يشار إلى أن لولوة أول عازفة كويتية تدخل المجال العالمي، وتدرس حالياً في أحد معاهد الموسيقى في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية- تخصص البكالوريوس بعزف البيانو بالموسيقى الكلاسيكية.
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