أورتيجا يطرح أغنية جديدة بعد انفصاله عن أوكا

طرح مطرب المهرجانات أورتيجا أغنية جديدة تحمل اسم “فرعون” على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” بعد انفصاله عن صديقه مطرب المهرجانات أوكا.

وروج أورتيجا لأغنيته عبر حسابه الشخصي منذ قليل على “انستجرام”، وكتب: “فرعون.. دلوقتي تقدر تسمعها على اليوتيوب، كله على الله”، وتعاون خلال الأغنية مع الشاعر ميدو، والموزع شيندي وخليل، والمخرج بومبو وديماريا.

وأوضح أورتيجا مؤخرًا السبب وراء انفصاله عن صديق مشواره الفني ونجاحهما أوكا، قائلًا: “إن القرار نابع من كليهما، وذلك بعدما حققا الثنائي نجاحًا مع بعضهما خلال المشوار، وهذا القرار لن يؤثر على صداقتهما، والسبب ليس كما لوجود خلافات بينهما كما أشيع”، كما أنه يريد أن يكون له بعض الأعمال الناجحة المنفردة كما كانت بداياته قبل التعاون مع اوكا.

ويعد مهرجان “جايز” هو آخر المهرجانات الشعبية التي جمعت أوكا وأورتيجا، والتي طرحت في شهر أبريل الماضي، والذي اقترب من النصف مليون مشاهدة حتى الآن عبر “يوتيو” من خلال قناتهما المشتركة عليه.

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