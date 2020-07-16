"تيك توك" محمد رمضان على شاشات «تايم سكوير» بأميركا

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"الخليج 365" من بيروت: طرح الفنان محمد رمضان أغنية مصورة جديدة بعنوان «تيك توك»، يتعاون فيها مع مغني الراب الأميركي سوبر ساكو، وهي من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، وتوزيع سوبر ساكو، ومن إخراج حسام الحسيني.

وشهدت شاشة «جودزيلا» في ساحة «تايم سكوير» بمدينة نيويورك الإميركية، العرض الأول لفيديو كليب «تيك توك»، بحضور رمضان الذي سافر خصيصاً لأجل حضور هذه المناسبة.

يذكر أنه كان من المقرر تصوير «تيك توك» بين مصر وأميركا، ولكن بسبب منع السفر، قام كل فنان بتصوير المقطع الخاص به في بلده.

ويعد هذا التعاون الخامس الذي يجمع بين محمد رمضان والمخرج حسام الحسيني، حيث أخرج له الحسيني 4 كليبات، أشهرها «إنساي» مع المغني المغربي سعد لمجرد.