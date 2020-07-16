شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 27 سنة على عرضه.. سيلفستر ستالون عن demolition man: استمتعت بهذا الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد النجم العالمى سيلفستر ستالون، ذكريات فيلم demolition man، الذى عرض عام 1993، وشاركه بطولته النجمة العالمية ساندرا بولوك، والنجم ويسلى سنايبس، حيث نشر مجموعة صور للفيلم بعد مرور 27 عامًا على أول عرض له، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه عليها: "لقد استمتعت حقًا بصنع هذا الفيلم.. كل من ويسلى وساندى كانا رائعين".

تدور أحداث الفيلم حول "سايمون فينيكس" وهو مجرم مختل عقليا يهرب من سجن " كراى" وذلك أثناء جلسة محاكمة، وتدور الأحداث فى سياق درامى أكشن، وتبدأ أحداث الفيلم عندما يهرب "سايمون فينيكس" المجرم المختل عقليًا من سجن كراى أثناء جلسة استماع لإطلاق سراح مشروط، شرطية واحدة فقط هى لينينا هاكسلى تستطيع أن توقف مجرم ثائر من التسبب بفوضى عارمة فى عالمها المسالم، بأن تحرر الرجل الوحيد القادر على التصدى لفينيكس الشرطى جون سبارتان.

ويشار إلى أن سيلفستر ستالون، واحد من أهم وأشهر نجوم هوليوود الذى اشتهر بموهبته المميزة والفريدة التى جعلته واحد من أهم نجوم الأكشن فى العالم وهو ما أهله للترشح للمنافسة على جائزة الأوسكار مرتين، إضافة الى حصده عدد كبير من الجوائز، وقد احتفل سيلفستر بعيد ميلاده الـ74، يوم 6 يوليو، ومن بين أبرز أسرار حياة النجم العالمى أن والدته "جاكى ستالون" هى منجمة أمريكية وراقصة سابقة ومروجة لمصارعة النساء، وفى بداية مرحلة الخمسينات، اضطر والده لنقل مقر إقامة الأسرة إلى واشنطن وذلك بهدف فتح مدرسة للتجميل.

وبعد انفصال والديه وهو فى سن التاسعة، عاش سيلفستر فترة مراهقة صعبة للغاية وذلك بعد طرده من عدد من المدارس بسبب مشاكله السلوكية، وبدء سيلفستر ستالون مسيرته الفنية عام 1969 والتى تستمر حتى الآن، ومن أنجح الاعمال التى قدمها سلسلة أفلام " Rocky " التى بدأت فى 1976 وحتى 2018، ورشح Rocky للمنافسة على 10 جوائز للأوسكار منهم جائزة أفضل ممثل.

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باع سيلفستر ستالون سيناريو فيلم " Paradise Alley" بـ 100 دولار أمريكى فقط، واشتهر بتقديم أفلام الأكشن وهو ما عرضه للعديد من الإصابات وكانت أحدها السبب الرئيسى لدخوله "العناية المركزة" فى مستشفى سانت جون، كما ظهر بشخصيته الحقيقية فى الفيلم الهندى " Kambakkht Ishq" الذى أنتج عام 2009.