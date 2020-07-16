شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين ويوسف الشريف يدعمان السياسة المصرية فى ليبيا وسد النهضة: اللهم أنصر مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعم كلا من الفنانة صابرين والفنان يوسف الشريف، السياسية المصرية عقب لقاء الرئيس السيسى بممثلي القبائل الليبية لبحث العدوان التركى على الأراضي الليبية الشقيقة.

وكتبت الفنانة صابرين، عبر حسابه بموقع انستجرام:" اللهم أمين واحفظ الرئيس عبد الفتاح السيسي قائدنا".



الفنانة صابرين

وقال الفنان يوسف الشريف، عبر حسابه بموقع تويتر:" اللهم انصر مصر وادعم جيش مصر وتحيا مصر واسود الجيش المصري".



الفنان يوسف الشريف

وكان تصدر هاشتاج "السيسى" قائمة الأكثر تداولا عبر موقع تويتر، عقب لقاءه صباح اليوم بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعث رسائل واضحة في لقائه بمؤتمر القبائل الليبية، اليوم، أهمها أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدى في مواجهة أي تهديد للأمة .

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كما أشار الرئيس إلى أن مصر لن تسمح بالرهان على الميليشيات المسلحة في ليبيا ، وأنها قادرة على تغيير المشهد العسكرى في ليبيا بشكل حاسم وسريع.

ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسى لتماسك القبائل التي لها دور هام في الحفاظ على الأمن واستقرار المنطقة، مطالبًا بوقف الاقتتال والدخول في مسار السلام.

وأكد السيسى أن مصر تتعامل مع ليبيا كوحدة واحدة بكافة الأقاليم دون تقسيم ، وأن الميليشات لها تأثيرها السلبى على الدولة الليبية ويجعلها أسيرة لها، قائلًا: ليس لنا مواقف مناوئة ضد الغرب الليبى.