شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب تشاهد حفلها مع أصالة وأصدقائها وتبهر الجمهور برقصة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمتعت الفنانة اللبنانية مايا دياب بسهرة خاصة فى المنزل جمعتها مع أصدقائها، حيث تجمعوا لمشاهدة حفلها الأخير الذى تم تنظيمه "أون لاين" مساء أمس الأربعاء، وظهرت النجمة اللبنانية، وكل من الفنانة السورية أصالة نصرى، والممثل السورى قيس الشيخ نجيب، ومصمم الأزياء اللبنانى نيكولا جبران، وآخرين، فى مقاطع فيديو وثق سهرتهم.

ونشرت مايا دياب، مقاطع فيديو عبر خاصة "ستورى" على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، لسهرتها وأصدقائها أثناء مشاهدة الحفل أون لاين، ومن المشاهد البارزة التى جذبت الجمهور فى المقاطع المصورة، رقصة جمعت بين مايا دياب والممثل السورى قيس الشيخ نجيب.

يأتى هذا بعدما أحيت الفنانة اللبنانية مايا دياب حفل أونلاين، ظهرت فيه بـ3 إطلالات مختلفة من تصميم اللبنانى نيكولا جبران، وظهرت مايا بفستانين باللون الأبيض، الأول منهما كان من خامة ليكرا وبه عقد وفتحات من مختلف الأماكن، وجاء الفستان الأبيض الثانى بعقد من الصدر والظهر والأجناب تشبه الفيونكات، أما الإطلالة الثالثة فكانت مختلفة وبلون لامع، وبفتحة جانبيه.

ويشار إلى أن النجمة اللبنانية مايا دياب، كانت قد تفاعلت مع الصورة التى نشرتها النجمة الكبيرة يسرا، الثلاثاء، وتجمعها بمايا دياب، وتعرب فيها عن انتظارها لحفلها المقبل، وقد نشرت مايا دياب صورتها مع يسرا وعلقت عليها، "عمرى وقلبى ونجمة كل الأجيال نجمة قلوبنا أجمع .. سيفا الحب"، وقد تفاعل الجمهور مع الصورة التى نشرتها يسرا وأعادت مايا دياب نشرها، وأثنى على العلاقة التى تجمع الاثنين.

قبل أسبوع، نشرت مايا دياب عبر حسابها على تويتر، تمدح أصالة قائلة، "أوعى بحياتك تشكرينى على ولا شيء، المحبة الحقيقية ما فى حدا بيشكر عليها حدا هيدى بتجى من عند الله.. بحبك"، وكان أصالة غردت عبر حسابها بموقع تويتر:"شكراً ميّوشتى على كلّ لحظة اهتمام غمرتنى فيها بكلّ محبّه ولطف وإنسانيّه ووفاء صديقتى الحبيبة القريبة الحلوة".

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ويشار إلى أن النجمة أصالة، نشرت صورتين لها مع الفنانة اللبنانية مايا دياب، عبر حسابها على "إنستجرام" قائلة "مايا هى وحدة منّ ناس ما فى منّهم كتير... كلّ حدا بيعرفها وقريب منّها بتقدر تكون منّ أحلى وأغلى الأصحاب، فيها من الصّفات الحلّوه كتير كتير ، قلّبها فلّه.. وروحها فرح، وشهمة وصديقه وأنا كتير بحبها وبفتخر بصداقتها".