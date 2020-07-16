شكرا لقرائتكم خبر عن داكوتا جونسون تثير جدلا واسعا على تويتر.. ومغردون: نجمة ثنائية الجنس (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت النجمة داكوتا جونسون (Dakota Johnson) ضجة كبرى وجدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد تداول تصريحات على لسانها تشير إلى أنها ثنائية الجنس.



النجمة داكوتا جونسون

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، أثارت النجمة داكوتا جونسون ضجة على السوشيال ميديا، بعدما تداول رواد تويتر تصريحات لها تعود إلى عام 2017م، جعلت معجبيها في حالة دهشة على المنصة الاجتماعية، خاصة أن حديثها يشير إلى احتمالية كونها ثنائية الجنس.

النجمة داكوتا جونسون البالغة من العمر 30 عاما، قالت في تصريحاتها :"لقد كنت في مرحلة من حياتي حيث كنت مفتونة بشابات يتصالحن مع حياتهن الجنسية.. أعتقد أنني اختبر ذلك في حياتي الخاصة، وهو أمر مثير للاهتمام بالنسبة لي."

وأضافت: "أنا لا أعمل بشكل جيد للغاية، ومشاعري، حتى الجيدة ، تزداد حدة لدرجة أنها تؤذي." ومع ذلك، كان الحديث عن حياتها بعد الانفصال هو الذي تسبب في رد فعل قوي بين معجبيها على تويتر في عام 2020، قائلة :"هل يمكننا أن نجعل الأمور مثيرة حقًا؟ هل يمكننا القول إنني أستغرق هذا الوقت لاستكشاف ازدواجيتي الجنسية؟".

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والشهر الماضي، رصدت عدسات المصورين النجمة داكوتا جونسون وهى تتحرك من منزلها بعد تخفيف الحظر، ذاهبة لزيارة إحدى صديقاتها فى لوس أنجلوس، حيث كانت ترتدى ملابس بيضاء، وبدت فيها أنيقة وبسيطة، وحملت جونسون لاب توب وحقيبة يقدر ثمنها بنحو 950 جنيه إسترلينى.



النجمة داكوتا جونسون

وفى سياق متصل طرحت الشركة المنتجة لفيلم THE HIGH NOTE أول برومو للفيلم التى تقوم ببطولته النجمة داكوتا جونسون، والذى تدور أحداثه فى إطار رومانسى كوميدى، وحددت الشركة المنتجة شهر مايو المقبل كموعد لطرح الفيلم التى تراهن على نجاحه الممثلة داكوتا جونسون، حيث سبق وأدلت بتصريحات صحفية أكدت فيها على أن كواليس العمل كانت مميزة للغاية وأنها تثق في نجاح العمل بعد طرحه إلي حد كبير.



النجمة داكوتا جونسون

فيلم THE HIGH NOTE تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، وتحاول داكوتا جونسون أن تتغلب فيه علي لعنة فيلم The 50 Shades of Grey الذي يعتبر أشهر أفلامها السينمائية حيث يراها الكثيرون لا تتمكن من النجاح خلال مسيرتها سوي بأجزاء هذا العمل الشهير، والذي يستند في نجاحه إلي جرأته إلي حد كبير.