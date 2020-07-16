شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة موسم عيد الأضحى السينمائى تضم 5 أفلام.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقل من أسبوعين على حلول عيد الأضحى، والذى يضع صناع السينما آمالاً عليه فى عودة دور العرض للحياة مرة أخرى، خاصة وأن قرار اعادة تشغيلها بنسبة 25 % من الطاقة الاستيعابية قبل أسبوعين لم يحقق طموحات المنتجين الذين تخوفوا من طرح أفلاماً جديدة فى ظل هذه النسبة التى يروها تعرضهم للخسائر، ولذلك عرضت السينمات أفلام قديمة خلال الأسبوعين الماضيين كوضع مؤقت.

ومع التوقعات بزيادة نسبة تشغيل دور العرض إلى 50 % حسب المذكرة التى تقدمت بها غرفة صناعة السينما إلى مجلس الورزاء منذ 10 أسبوعين بأن هذه النسبة هى الأنسب فى الوضع الحالى لتشغيل دور العرض والابتعاد عن الخسائر الكبيرة سواء فى الايجار أو الكهرباء، ولذلك فهناك عدد من الأفلام أصبحت جاهزة للعرض فى عيد الأضحى المقبل، وينشر ”الخليج 365” القائمة شبه النهائية للموسم.

أول الأفلام التى حجزت مكانها فى الموسم، فيلم "زنزانة 7" الذى انتهى تصويره هذا الأسبوع وهو بطولة أحمد زاهر، ونضال الشافعي، وعبير صبرى، ومايا نصرى، ومنة فضالى، وأحمد التهامي، وإيهاب فهمي، ومدحت تيخه، وايمي اسلام، ومصطفى هريدي، وتأليف حسام موسى، واخراج ابرام نشأت وتدور احداثه فى اطار أكشن تشويقى.

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زنزانة 7

الفيلم الثانى الذى حجز مكانه أيضاً هو "ورقة جمعية" من بطولة لوسي وميدو عادل وسهر الصايغ وسامي فهمي ومحمود فارس وإبراهيم السمان وأحمد صيام وسامي مغاوري، ومن تأليف محمد جمال طه، والذى عرض للمرة الأولى فى الدورة الماضية من مهرجان الاسكندرية السينمائى لدور البحر المتوسط وتحديداً فى مسابقة نور الشريف.



فيلم ورقة جمعية

هناك أيضاً فيلم "توأم روحى" للفنان حسن الرداد حجز مكانه فى موسم عيد الأضحى المقبل، حيث قرر منتجه طرحه فى دور العرض خلال موسم العيد، على أن يطرح البرومو الرسمى خلال اليومين المقبلين لاستكمال عمليات الدعاية بعد طرح البوسترات وبدأت دور العرض فى تعليقها على جدرانها، والفيلم بطولة حسن الردّاد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وضيفة الشرف الفنانة الراحلة رجاء الجداوى، وتأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبو لبن.



فيلم توأم روحى

هناك أيضا فيلم "ريما" الذى انضم لقائمة أفلام عيد الأضحى، حيث تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، والفيلم يشارك في بطولته محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، هالة فاخر، ايهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، وتأليف أحمد انور وإخراج معتز حسام، وتدور أحداثه فى إطار من الرعب والتشويق، من خلال ظهور فتاة صغيرة في حياة زوج وزوجته وتقلب حياتهما رأسًا على عقب.



فيلم ريما

فيلم "الغسالة" الذى بدأت السينمات تستعد لعمليات الدعاية الخاصة به، وهو تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم هنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام بيومى فؤاد وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد من الفنانين الذين يشاركون فى الفيلم كضيوف شرف على رأسهم الفنانة شيرين رضا.