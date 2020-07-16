صور.. انطلاق أول أيام تصوير فيلم "قبل الأربعين"

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وكشف إيهاب فهمى أنه يسعى من خلال فيلم "قبل الأربعين" إلى توصيل رسالة فنية هدفها تعزيز القيم والمبادئ داخل قلوب الجماهير، وذلك فى إطار سيناريو الفيلم الذى يتعرض للعادات والتقاليد المصرية.
تدور فكرة "قبل الأربعين" فى إطار رعب نفسى ويتضمن أحداثا واقعية حول ما يمر به الإنسان فى الحياة.
جدير بالذكر أن فيلم " قبل الأربعين " يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم، الفنانة داليا مصطفى ، بسمة، هالة فاخر ، إيهاب فهمى ، أحمد جمال سعيد ، محمد على رزق ، سامى مغاورى ، معتز هشام ، لبنى ونس ، جميل برسوم وآخرين، قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.
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