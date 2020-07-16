شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق أول أيام تصوير فيلم "قبل الأربعين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق، اليوم الخميس، تصوير فيلم "قبل الأربعين" بالديكور الأول فى أحد العمارات السكنية بمنطقة حدائق القبة، مع اتباع الإجراءات الاحترازية داخل بلاتوه التصوير لمنع انتشار جائحة كورونا ، وجمعت المشاهد الأولى الفنان إيهاب فهمى وأحمد جمال سعيد ومحمد على رزق ومعتز هشام ولبنى ونس وجميل برسوم ومجموعة من الوجوه الصاعدة.

وكشف إيهاب فهمى أنه يسعى من خلال فيلم "قبل الأربعين" إلى توصيل رسالة فنية هدفها تعزيز القيم والمبادئ داخل قلوب الجماهير، وذلك فى إطار سيناريو الفيلم الذى يتعرض للعادات والتقاليد المصرية.

تدور فكرة "قبل الأربعين" فى إطار رعب نفسى ويتضمن أحداثا واقعية حول ما يمر به الإنسان فى الحياة.

جدير بالذكر أن فيلم " قبل الأربعين " يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم، الفنانة داليا مصطفى ، بسمة، هالة فاخر ، إيهاب فهمى ، أحمد جمال سعيد ، محمد على رزق ، سامى مغاورى ، معتز هشام ، لبنى ونس ، جميل برسوم وآخرين، قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.