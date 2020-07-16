شكرا لقرائتكم خبر عن مى عز الدين تصور مشاهد "خيط حرير" فى إحدى فيلات جمعية عرابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور حالياً النجمة مى عز الدين، عدة مشاهد من مسلسلها "خيط حرير"، داخل إحدى فيلات منطقة جمعية عرابى لمدة 48 ساعة، حيث عادت مى لاستئناف التصوير مرة أخرى، بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وتصور مى مشاهدها داخل لوكيشن منزلها، وتجمعها المشاهد مع كل من محمود عبد المغنى وهنادى مهنى.

ويتبقى لفريق عمل مسلسل "خيط حرير" ما يقرب من شهر على أقصى تقدير وينتهى فريق العمل من التصوير بالكامل، لتقرر بعدها شركة سينرجى موعد عرضه، عقب الانتهاء من مراحل المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويريه وأعمال الجرافيكس وخلافه.

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وتعود مى عز الدين فى "خيط حرير" إلى نوعية المسلسلات الاجتماعية التى نجحت فيها خلال السنوات الماضية حيث قدمت هذه النوعية فى "وعد" و"حالة عشق" و"رسايل" والشك"، وذلك بعدما اتجهت إلى الكوميديا فى مسلسلها الأخيرة "البرنسيسة بيسة" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى.

مسلسل خيط حير" يشارك فى بطولته إلى جانب مى عز الدين كلاً من محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر، وإنتاج سينرجى.

وكان آخر أعمال مى عز الدين فى رمضان الماضى مسلسل "البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته بوسى، أمير المصرى، ومحمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.