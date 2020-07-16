شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين معلقة على تقمص محمد هنيدى شخصية جاستن بيبر: "يا جامد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة صابرين، على انتحال النجم المصرى محمد هنيدى شخصية النجم العالمى جاستن بيبر في إحدى الكليبات، قائلة:" ياجامد ولا هنيدي"، عبر حسابها بموقع تويتر.



صابرين عبر تويتر

واستطاع "هنيدى" انتحال شخصية النجم العالمى جاستن بيبر فى إحدى أغنياته التي خضعت إلى عملية تعديل عن طريق برامج المونتاج، ليظهر وجه هنيدى بدلا منه، وهو ما أثار الضحك والكوميديا بين جمهورها، وعلق قائلاً :"هنيدى بيبر".

وانهالت التعليقات من متابعى الفنان محمود هنيدى، عبر حسابه بموقع تويتر، حيث قال أحدهم:"أنت تطورت جدا يا فنان في فترة الكورونا"، وغرد أخر:" بكل الحالات أنت الفنان الجميل والمفضل لنا"، وكتبت هاجر:"لا هنيدي العادي بتاعنا أحلى عاجبنا يفوزي وأنت مش بيبر"، وسخر أخر:"بس عشان المصداقية دور واحد على نفس طولك".

ويجسد النجم محمد هنيدى خلال أحداث فيلمه الجديد "النمس والإنس" دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ويقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها، حيث انتهى من تصوير مشهد زفافهما الأيام الماضية بديكور داخل استوديو شريف عرفة.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، إضافة لظهور أكثر من فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل من إخراج شريف عرفة وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أعمال محمد هنيدى.

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ويعود محمد هنيدى بفيلم "النمس والإنس" إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، حيث قدم آخر أعماله وهى فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" عام 2017 بمشاركة درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى ومحمود حافظ، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.