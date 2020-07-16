شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى يبدأ تصوير "الوجه الآخر" بالقرية الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم ماجد المصرى تصوير المشاهد الأولى من مسلسله الجديد "الوجه الآخر"، أمس الأربعاء، فى ديكور شركة بالقرية الذكية فى مدينة 6 أكتوبر، وهو من إنتاج شركة سينرجى، وقصة ماجد المصرى، وسيناريو وحوار، فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش.

ويناقش النجم ماجد المصرى فى المسلسل، قضية مهمة فى المجتمع، وهو صراع الأموال بطرق غير مشروعة، فى ثانى بطولاته المطلقة بعد ما قدم الرومانسى فى مسلسله "بحر"، والشخص الحنون والجدع والطيب خلال الأحداث، لكن فى مسلسله "الوجه الآخر"، يدخل فى العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية وبعضهم البعض، يتورط فى الكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.

وانضم الفنان أحمد خليل لقائمة أبطال مسلسل "الوجه الآخر" للنجم ماجد المصرى في اللحظات الأخيرة قبل انطلاق التصوير، حيث يجسد دور مهم ومحورى فى العمل، فهو رجل أعمال وصاحب شركة عقارات كبير، ويتزوج فى السر وتكشف الحلقات أن ابنته نسرين طافش فى إطار من الإثارة والتشويق، والتى تجسد دور البطولة أمام ماجد المصرى.

مسلسل "الوجه الآخر" يعد ثانى بطولات ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنه عرفة.