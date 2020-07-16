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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعي حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعها بطفلة طلبت التصوير معها، في "لوكيشن" فيلمها "مش أنا".
وكتبت في تعليقها على الصورة "واحنا بنصور آخر مشاهد فيلمنا (مش أنا) بنوتة جميلة طلبت مني صورة، ففكرت ساعتها في كل بناتنا والأجيال اللي لسه حتكبر يا ترى إحنا حنبقى سبب لخير وحاجات حلوة تأثر على حياتهم و لا لأ، وقررت أن اللي جاي حيبقى مختلف.. علشان هما مسؤوليتنا كلنا".
"مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق، وشارك في العمل إلى جانب تامر حسني وحلا شيحة.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب طفلة طلبت التصوير معها.. حلا شيحة تتخذ قرارًا بشأن أعمالها المُقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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