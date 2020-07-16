بالصور| انطلاق تصوير "قبل الأربعين" في حدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بدأ المخرج معتز حسام تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد "قبل الأربعين"، اليوم الخميس 16 يوليو، بالديكور الأول في مبنى سكني بمنطقة حدائق القبة، على أن يتم استئناف التصوير على مدار فترات متقاربة وفي أماكن تصوير مختلفة.

يُشار أن أول مشاهد العمل جمعت الفنان إيهاب فهمي والفنان أحمد جمال سعيد والفنان محمد علي رزق والفنان معتز هشام والفنان لبنى ونس والفنان جميل برسوم.

أضاف فهمي أن لوكيشن تصوير العمل توفرت فيه كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وأكد المنتج شادي صبره بأنه يراهن على تقديم خلطة فنية ستُحدث طفرة في السينما المصرية والعربية.

"قبل الأربعين" بطولة داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، إيهاب فهمي، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، سامي مغاوري، معتز هشام، لبنى ونس، جميل برسوم، وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمنتج شادي صبره ومدير تنفيذي محمد كامل ومنتج فني هاني حليم، ومستشار إعلامي حسام صلاح ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.