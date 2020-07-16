لكمته في وجهه.. أدلة جديدة تدين آمبر هيرد في اعتدائها على جوني ديب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

شهدت جلسة اليوم الخميس، بالمحكمة العليا بالعاصمة البريطانية لندن، شهادات جاء فيها أن الفنانة آمبر هيرد لكمت زوجها النجم العالمي جوني ديب في وجهه، وأنها هي من اعتدت عليه في إحدى مناقشاتهما.

ووفقا لوكالة رويترز كان من بين الشهادات، شهادة شون بيت الحارس الشخصي لجوني ديب، الذي أكد أن "آمبر" هي من اعتدت عليه أكثر من مرة، وليس كما تقول أنه من قام بالاعتداء عليها وضربها.

وعزز الحارس الشخصي شهادته بأنه قام بتصوير "ديب" بعد وقوع الاعتداء عليه، خاصة أنه أقله لمنزل آخر للابتعاد عن "هيرد".

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بينما قالت ساشا واش، محامية صحيفة ذا صن الأمريكية، إن "هيرد" اعترفت لها أنها لكمت "ديب" بالفعل

مرة واحدة، وكان هذا دفاعا عن شقيقتها.

واستمعت المحكمة بلندن لشهادة جوني ديب على مدار 5 أيام، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لأقوال آمبر هيرد الأسبوع المقبل.

وكان جوني ديب (56 عاما) قد نفى منذ بدء المحاكمة منذ أيام ما ادعته طليقته الممثلة آمبر هيرد (34 عاما) بأنه قام بضربها أكثر من مرة، وأنه منعها من مشاهد التعري، لافتا إلى أنه طلب منها عدم التعري لكي تؤخذ بمحمل الجد كممثلة.