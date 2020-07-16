ياسمين صبري تستعرض لياقتها.. "صورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بصورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على انستجرام. واستعرضت ياسمين لياقتها، وظهرت تقوم بحركة ممارسة اليوجا. وكتبت: "حب نفسك". ياسمين صبري قدمت مؤخرًا مسلسل "فرصة تانية"، إخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد ‎.‎

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