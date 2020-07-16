مأساة جديدة تحل في عائلة ملك الروك أند رول ألفيس بريسلي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 16 يوليو 2020 07:43 مساءً - حياة المشاهير خاصةً الشباب منهم تزيد صعوبة وتعقيداً رغم تمتعهم بقدر كبير من الشهرة والثروة التي قد تدخلهم أحياناً في دوامة غامضة من الأزمات النفسية الصامتة خاصةً حين يكون أحدهم حفيداً مدللاً في عائلة ملك الروك أندرول الراحل ألفيس بريسلي.

حيث توفي يوم الأحد 12 تموز-يوليو 2020 الجاري، بنجامين كيو، حفيد نجم الروك الشهير إلفيس بريسلي، عن عمر ناهز 27 عاماً، وجاءت الوفاة بسبب انتحاره بعيار ناري. وعثرت الشرطة على جثة "بنجامين كيو" في "كالاباساس" بولاية كاليفورنيا حيث قال شهود عيان لوسائل الإعلام، أن الراحل يبدو أنه أطلق على نفسه الرصاص. وقد أكد ممثل الطب الشرعي في مدينة لوس أنجلوس، الذي شرح الجثة هذه الفرضية،وقال إن الراحل بنجامين كيو أطلق رصاصة الموت على نفسه من فمه.

ووصف روجر ويدينوسكي ،مدير أعمال ليزا ماري بريسلي ،الإبنة الوحيدة لإلفيس،ووالدة الضحية بنجامين كيو،حالتها قائلاً: "هي في انهيار ومفطورة القلب على حب حياتها الكبير بنجامين، ولا يمكن تعزيتها، فهي منهارة تماماً، لكنها تحاول أن تبقى قوية من أجل طفليها التوأمين اللذين يبلغان من العمر 11 عاما، وابنتها الكبرى رايلي".

من هو بنجامين كيو؟

بنجامين كيو،حفيد ألفيس بريسلي،وإبن ليزا ماري بريسلي والموسيقي داني كيو،وشقيق الممثلة رايلي كيو التي حققت نجاحاً خاصاً بأفلام الرعب،واشتهرت عبر فيلم :

"The Lodge."

،ورغم أنه لم يحقق أعمالاً تذكر في سنواته الأخيرة إلا أنه ورث موهبة الغناء والصوت الحلو عن جده الراحل الشهير،وأصدر أعمالاً غنائية عام 2009، وأتمم صفقة موسيقية بقيمة 5 ملايين دولار في عام 2009،ويملك حسابين لابأس بهما في البنك،ولا يعرف عنه الكثير لامتلاكه عدد قليل من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي،وكان كثير الخصوصية ولا يكشف الكثير عن حياته الخاصة مع عائلته وأصدقائه، ورغم تحقيقه بعض النجاح،إلا أنه لم يصل لمستوى نجاح جده الراحل الشهير ألفيس بريسلي،الذي وصف بأنه أسطورة الروك أند رول في العالم منذ صعوده للقمة عام 1954 لغاية رحيله جراء جرعة مخدرات زائدة عام 1977 .

ووصف بنجامين كيو،بأنه نسخة مصغرة عن جده ملك الروك أندرول الراحل ألفيس بريسلي بحضوره ووسامته وجاذبيته،إلا أنه كان أقل حظاً منه بالحياة والنجاح وأيضاً العمر بحكم وفاته صغيراً جداً.

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