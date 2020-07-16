صور .. دنيا بطمة مازحة جمهورها: ولد أم بنت؟

نشرت الفنانة دنيا بطمة بعض الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. Advertisements ومازحت دنيا بطمة جمهورها قائلة: حزر فزر يا ترى ولد أم بنت أم توأم. يذكر أن الفنانة دنيا بطمة طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان كشكول مغربي، والأغنية من توزيع طارق بردادي، كما تخطت الأغنية حاجز الـ 5 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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