تستعدالإذاعية جيهان عبد الله لأول اتصال هاتفي مع الفنان سعد لمجرد بعد طرح أغنيته الجديدة "عدى الكلام"، وذلك في برنامجها "أجمد سبعة الساعة 7" الي يذاع عبر "نجوم إف إم".
أعلنت جيهان عن الاتصال الهاتفي وذلكمن خلال خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" قائلة:"اليوم سعد لمجرد في اتصال مباشر في برنامج أجمد 7 في تمام الساعة الـ 7 بتوقيت القاهرة".
سجلت الأغنية أكثر من 2 مليون مشاهدة، في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "]وتيوب"، بالإضافة إلى حصولها على المركز الثالث في قائمة الاكثر مشاهدة على "يوتيوب"، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:توما، وهي أول تجربة غنائية لسعد باللهجة المصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة..أول تعليق هاتفي لسعد لمجرد بعد أغنيته "عدى الكلام"عبر "نجوم إف إم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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