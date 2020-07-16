صور .. لقطات صيفية لعمرو يوسف على إحدى الشواطىء

نشر الفنان عمرو يوسف صورة له اثناء قضاء عطلته الصيفية على إحدى الشواطىء، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ظهر عمرو بإطلالة صيفية مستمتعاً بأشعة الشمس، وتمنى له متابعية بقضاء عطلة صيفية ممتعة وذلك عبر تعليقاتهم على الصورة. الشمس، وتمنى له متابعية بقضاء عطلة صيفية ممتعة وذلك عبر تعليقاتهم على الصورة. يذكر ان عمرو يوسف شارك سينمائياً من خلال Advertisements فيلم "ولاد زق" بمشاركة أبرز نجوم السينما"أحمد عز، أحمد الفيشاوي،كريم قاسم، أحمد داوود، محمد ممدوح"، من تأليف:صلاح الجهيني، إخراج :طارق العريان، وحقق إيرادات ضخمة في خزانة السينما المصرية واقبال جماهيري كبير طوال فترة تواجده في السينما. فيلم "ولاد زق" بمشاركة أبرز نجوم السينما"أحمد عز، أحمد الفيشاوي،كريم قاسم، أحمد داوود، محمد ممدوح"، من تأليف:صلاح الجهيني، إخراج :طارق العريان، وحقق إيرادات ضخمة في خزانة السينما المصرية واقبال جماهيري كبير طوال فترة تواجده في السينما.

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