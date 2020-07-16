صور .. لقطات صيفية لعمرو يوسف على إحدى الشواطىء

نشر الفنان عمرو يوسف صورة له اثناء قضاء عطلته الصيفية على إحدى الشواطىء، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
ظهر عمرو بإطلالة صيفية مستمتعاً بأشعةالشمس، وتمنى له متابعية بقضاء عطلة صيفية ممتعة وذلك عبر تعليقاتهم على الصورة.
يذكر ان عمرو يوسف شارك سينمائياً من خلال
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