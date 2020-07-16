بث مباشر .. هالزي تشعل حفل True To Pleasure الاون لاين

نشرت النجمة العالمية هالزي فيديو حفلها الغنائي الأون لاين، والذي يأتي تحت عنوان True To Pleasure، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. الفيديوهات العالمي يوتيوب. وتألقت هالزي من خلال الحفل بباقة لامعة من أجمل أغانيها التراثية والحديثة. Advertisements يذكر أن النجمة العالمية هالزي طرحت مؤخرًا كليب بعنوان Be Kind، وشارك الفنان العالمي مارشميلو في الكليب، كما كسر الكليب حاجز الـ 17 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر يوتيوب.

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