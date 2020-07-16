مي عز الدين تعود لـتصوير مشاهدها في خيط حرير

تصور الفنانة مي عز الدين، عدة مشاهد من مسلسلها الجديد "خيط حرير"، داخل إحدى فيلات منطقة جمعية عرابى لمدة 48 ساعة، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (Covid 19).
مسلسل "خيط حرير" يشارك فى بطولته إلى جانب
يذكر ان، آخر أعمال الفنانة مى عز الدين فى رمضان الماضىي، مسلسل "البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته بوسى، أمير المصرى، ومحمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.
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