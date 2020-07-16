مي عز الدين تعود لـتصوير مشاهدها في خيط حرير

تصور الفنانة مي عز الدين، عدة مشاهد من مسلسلها الجديد "خيط حرير"، داخل إحدى فيلات منطقة جمعية عرابى لمدة 48 ساعة، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (Covid 19).

مسلسل "خيط حرير" يشارك فى بطولته إلى جانب

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مى عز الدين كلاً من محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر، وإنتاج سينرجى.

يذكر ان، آخر أعمال الفنانة مى عز الدين فى رمضان الماضىي، مسلسل "البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته بوسى، أمير المصرى، ومحمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.