فن ومشاهير

مي عز الدين تعود لـتصوير مشاهدها في خيط حرير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تصور الفنانة مي عز الدين، عدة مشاهد من مسلسلها الجديد "خيط حرير"، داخل إحدى فيلات منطقة جمعية عرابى لمدة 48 ساعة، وذلك بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب جائحة (Covid 19).

 

 

مسلسل "خيط حرير" يشارك فى بطولته إلى جانب

Advertisements
مى عز الدين كلاً من  محمود عبدالمغني، سوسن بدر، نيكولا معوض، مى سليم، هنادي مهنى، أحمد خليل، يوسف عثمان، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمى ونسمة النجار وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج ابراهيم فخر، وإنتاج سينرجى.

 

 

يذكر ان، آخر أعمال الفنانة مى عز الدين فى رمضان الماضىي، مسلسل "البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته  بوسى، أمير المصرى، ومحمد أنور، سليمان عيد، وإيمان السيد، حجاج عبد العظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مي عز الدين تعود لـتصوير مشاهدها في خيط حرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا