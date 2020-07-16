محمد رمضان يقترب من نصف مليون مشاهدة بأغنيته الجديدة "تيك توك" على يوتيوب

اقترب الفنان محمد رمضان من حاجز النصف مليون مشاهدة بأغنيته الجديدة "تيك توك" بمشاركة الموسيقي الشهير سوبر ساكو، وذلك بعد 3 ساعات فقط من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير

"يوتيوب".

الأغنية من كلمات:فرغلي بلاكس، ألحان:فرغلي بلاكس، دا كابوس، ويعتبر هذا هو التعاون الموسيقي الاول مع الدي جي الشهير سوبر ساكو الذي

تعامل مع عدة مغنيين من الأرمن أشهرهم مثل هايكو أرمينشيك ، تاتول أفويان ، هاروت باليان.

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يذكر أن رمضان قد طرح مؤخراً أغنية "كورونا"فيروس، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وسجلت أكثر من 24 مليون مشاهدة، وذلك في شهر من عرضها