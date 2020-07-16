منى زكي تتألق في الأسود .. والجمهور: شوفته حلاوته يا ناس

نشرت النجمة مني زكي صور جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت "زكي" في الصور ترتدي نظارة شمس مميزة سوداء مثل ملابسها، ونالت الصور إعجاب متابعيها وجمهورها ، وإنهالت عليها التعليقات، وإحدى تلك التعليقات : أغنية لعسيلة "شوفتو حلاوته ياناس". "شوفتو حلاوته ياناس". Advertisements وفي سياق اخر، بدأ المخرج محمود كامل في مونتاج فيلم "الصندوق الأسود" للنجمة منى زكى استعداداً لطرحه في السينمات قريباً حسب الخطة التي تضعها الجهة المنتجة للفيلم، بعد قرارات الحكومة المصرية بفتح السينمات بنسبة 25%، وأوشك مخرج العمل على الانتهاء من مراحل المونتاج ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم. المصرية بفتح السينمات بنسبة 25%، وأوشك مخرج العمل على الانتهاء من مراحل المونتاج ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم. وتدور أحداث الفيلم حول تورط منى زكى خلال الأحداث حينما تتعرض للخطف من قبل "هجام" ويجسده الفنان محمد فراج و"سارق"، ويجسده الفنان مصطفى خاطر، وتتعرض منى بعدها للكثير من المخاطر بسبب حملها الذى يعد اللغز الرئيسى في الفيلم.

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