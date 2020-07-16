"كمل حياتك" لـ مروان خوري تسجل أكثر من 170 ألف مشاهدة على يوتيوب

سجلت الأغنية الجديدة للفنان مروان خوري "كمل حياتك"، أكثر من 170 ألف مشاهدة، وذلك بعد طرحها على قناته الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات وألحان:مروان خوري،توزيع:داني خوري، ويقول مطلعها"لما الحياة تقسى عليك وتحبسك جوات غرفة تشعر بلحظة تعبت واستسلمت مش قادر تكفّي وتفهم ساعتها كيف انو الفرح والضحك والألفة الهن تمن ما كانوا بالصدفة.
يذكر ان آخر إصدارات مروانالغنائية كانت من خلال أغنية "علقتني" التي طرحها خلال الشهر الماضي عبر "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 200 ألف مشاهدة، من كلمات وألحان:مروان خوري،توزيع:داني خوري.
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