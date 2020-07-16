على إنستجرام.. ياسمين صبري تستعرض لياقتها البدنية

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهرت "ياسمين" في الصورة تقوم ببعض التمارين الرياضيةوهي جالسة أرضًا، وقامت بتشبيك يديها الاثنتين، ولكن من وراء ظهرها، وعلقت"حبى نفسك".
يذكر أن الفنانة ياسمين صبري، شاركت في الماراثون الرمضانيالمنقضي من خلال مسلسل "فرصة تانية"، تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبدالغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة، وتميم عبده.
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