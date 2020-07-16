فيديو .. محمد محسن يتخطى الـ 60 ألف مشاهدة بأغنية اسلمي يامصر على يوتيوب

حقق الفنان محمد محسن بأغنية "اسلمي يامصر" أكثر من 66 ألف مشاهدة، وذلك بعد يوم من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أعاد الفنان محمد محسن تقديم النشيد الوطني السابق "اسلمي يامصر"،قدم محسن الأغنية بطريقة الفيديو كليب، مع خلفية موسيقية

اقتصرت على البيانو فقط بأنامل الفنان يحيى يوسف، وتم التصوير بمناطق مختلفة من العاصمة القاهرة، والكليب من إخراج حسام حامد، وشاركته في الظهور زوجته الفنانة هبة مجدي.

يعود نشيد"اسلمي مصر"إلى عام 1923 حيث كان النشيد الوطني الرسمي لمصر حتى عام 1936، من كلمات الشاعر والأديب المصري مصطفى صادق الرافعي، ومن ألحان:صقر علي، ومازال يقدم حتى الآن كنشيد لكلية الشرطة.

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يذكر أن محسن قد طرح مؤخراً أحدث أغنياته "عطشان" عبر يوتيوب، وسجلت أكثر من 300 ألف مشاهدة، من كلمات:مصطفى إبراهيم، ألحان:محمد محسن، توزيع:رفيق عدلي.