تغريدات مناهضة لغوغل وأبل بعد إخفاء فلسطين من تطبيقات الخرائط

ضج موقع التواصل الإجتماعي تويتر بالعديد من الشكاوى التي لاحقت خرائط غوغل و ابل بسبب عدم تضمينهما دولة فلسطين على خرائطهما.

وبدأ هاشتاغ #FreePalestine في الانتشار على موقع التغريدات منذ أن بدأ الناس يكتشفون أنه لا توجد فلسطين على خرائط الشركتين، وقد بدأوا بنشر لقطات لكل من التطبيقين والتي لا تظهر أي نتائج لفلسطين الأمر الذي أثار إحباطهم من هذه الخطوة مع وضع علامات على حسابات الشركة والمطالبة بإجابات، حتى إن القليل منهم شاركوا صورة للخرائط القديمة حيث تظهر فلسطين بارزة وتغطي معظم المنطقة.

وفي حين يطالب المغردون بعودة إلى الخرائط، إلا أن الشركتين علّقتا على الموضوع بأن فلسطين لم تكن موجودة على الخرائط بحسب ما ذكره موقع “إكسبريس” البريطاني. وبحسب ما ورد فقد قالت شركة غوغل في بيان رسمي: “لم يكن هناك قط علامة” فلسطين “على خرائط غوغل ، ولكننا اكتشفنا خطأً إزالة تسميات” الضفة الغربية “و” قطاع غزة “، ونحن نعمل بسرعة على إعادة هذه الملصقات إلى المنطقة”.