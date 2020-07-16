بالفيديو: تعلم كيف”تصرخ بصمت”!!.. أم الاختراعات التي ابتكرها متنزه ياباني لمواجهة كورونا

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في التفاصيل، لاقى شريط فيديو لمسؤولين في منتزه ترفيهي ياباني حول كيفية “الصراخ داخل القلب” لتجنب نشر مرض كوفيد-19 خلال ركوب أفعوانيات نجاحا كبيرا جدا.

بدورها، أفادت الناطقة باسم شركة “فوجيكيوكو” المشغلة لمتنزهات ترفيهية لوكالة في تصريح صحافي: “بات زبائننا يلزمون الصمت خلال ركوبهم أفعوانيات” بعدما شاهدوا شريط الفيديو حول طريقة التصرف خلال ركوب الأفعوانيات في زمن كورونا.

كما يظهر الفيديو مسؤولين في المتنزه أحدهما يرتدي بزة كاملة وربطة عنق، والآخر قميصا فقط مع ربطة عنق على شكل فراشة يجلسان بصمت، فيما الأصوات الوحيدة الصادرة تتأتى من الهواء وضجة الأفعوانية.

صمت مطبق

وفيما الأفعوانية تغوص نزولا، يسرح أحد المسؤولين شعره بهدوء ويعدل وضعية الكمامة على فمه لكن الاثنين يلزمان الصمت المطبق حتى عندما يترنحان يمنيا وشمالا بقوة مع حركات الأفعوانية.

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وفي نهاية المغامرة يرفع أحد الرجلين يديه عن مقبض المعقد وهما ترتجفان قليلا. يلي ذلك شاشة سوداء كتب عليها “اصرخوا داخل قلبوكم” وقد اعتبرها بعض رواد شبكات التواصل الاجتماعي شعارا مناسبا للعام 2020.

يشار إلى أن الفيديو كان نشر للمرة الأولى الشهر الماضي مع بدء تخفيف القيود في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد، فيما طلبت المتنزهات الترفيهية من روادها تجنب الصراخ والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

وقالت الشركة المشغلة على موقعها تعليقا على الفيديو “مع أن توجيهات جمعية المتنزهات الترفيهية تطلب الامتناع عن الكلام بصوت عال تلقينا شكاوى مفادها أن الأمر صعب بل مستحيل، لذا فإن شركة فوجيكيو هايلاند توفر مثالا جيدا”.

إلى ذلك، وعد المتنزه زبائنه الذين يتمكنون من كبت صراخهم بحسم على الصور الملتقطة لهم على الأفعوانية الشهيرة فيه التي تغوص بركابها لأكثر من 71 مترا.