تراند اليوم : مين مكمل مع أحمد الشامي في الجيم لليوم التالت – صورة

نشر الفنان أحمد شامى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور “انستجرام” صورة جديدة له .

وعلق أحمد الشامي على الصورة قائلا : ” اليوم الـ 3 ..بكره هرد علي كل الأسئلة مين مكمل معانا لليوم التالت؟ ”

ونالت الصورة إعجاب متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:

– كلنا مكملين معاك

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– الصوره تجنن

– لا كمل لوحدك

يذكر أن أحمد الشامى شارك فى مسلسل “فرصة ثانية” من بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، أيتن عامر، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.

وكانت آخر أعمال الشامي مسلسل “أنا شهيرة.. أنا الخائن” بطولة ياسمين رئيس، وأحمد فهمى، وخالد زكى، وأحمد فؤاد سليم، سمر جابر، ولاء الشريف، رانيا منصور، حنان سليمان، وياسر على ماهر، وأسماء أبوزيد، العمل المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبد المجيد، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى من 60 حلقة، وتم عرض حلقاته على شاشة سى بى سى.