تراند اليوم : من عز للفيشاوي لوزيري وهيفا … ردح النجوم ونشر غسيلهم اخرته سودة

كم نجما هوى بسبب تورطه في ملاسنات وتلقيح كلام واتهامات متبادلة يكون الجنس اللطيف طرفها الثاني.

الكل يتذكر حكاية ” اقسم بالله ما ولادي ” للنجم احمد عز .. في قضية اثبات نسب مع تؤأم الفنانة زينة .

والكل يتذكر كيف تعامل احمد الفيشاوي بمنتهة الخسة بقضية هند الحناوي.

وغيرهم الكثير من الأمثلة والنماذج .. تعامل فيها النجوم بمنطق الصوت العالي … وكانت النتيجة ان سقطوا من نظر متابعيهم وجمهورهم .

نوع من الافلاس والرخص .. عندما يتورط الفنانين في القضايا الشخصية … غالبا ما يكونوا في تلك الفترات ” خاليين شغل ” .

من النادر ان ترى نجما متألقا باعماله الفنية .. ومنشغلا بها .. يتورط في مثل تلك القضايا.

لا عز كان الاقبال عليه تاريخي .. ولا الفيشاوي كان نجم شباك .

والان لا وزيري ولا هيفاء عندهم شغل الا شغل الحفلات الخاصة والافراح .. ده لو في افراح

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النتيجة فقط المزيد والمزيد من الفضائح والتلقيح والتلاسن ورمي الجتت من الطرفين

وفي النهاية النجوم يهوون من سابع سما الي اسفل سافلين .

اليكم اخر تفاصيل حكاية وزيري مع هيفاء وهبي :

كشف محامي محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، أن العقارات التي تتهم الفنانة موكله بسرقتها والاستيلاء عليها، هي ملكه.

وقال محامى وزيري، سهاد إمام، خلال برنامج «ET بالعربي»، ردًا على اتهام هيفاء موكله بالاستيلاء على منزلها في مصر، والتي دفعت ثمنه بذاتها: «كافة عقارات الأستاذ محمد ملكه والعقود المسجلة في الشركة هو أول مالك لها فقط، وهو الذي يدفع أقساطها وهي لا توجد لها أي صفة في الشركة»، موضحًا أن توكيل «رسمي عام في القضايا» التي حررته «وهبي» لـ«وزيري»، هو للمحاميين ولا يبيح التصرف في الأموال أو بيع وشراء الممتلكات، بل قانوني فقط.

وألمح المحامي إلى توكيل ثان، سبق وحررته هيفاء لـ«وزيري» بخصوص حفلاتها الغنائية والأفلام السينمائية والبرامج والدعايا وقبض بدلاتها والحصول على الايصالات، داخل حدود «جمهورية مصر العربية» حسب التفاصيل المذكورة بالتوكيل، وخُتم التوكيل من وزارة العدل اللبنانية ويسجل بالأعلى «سند توكيل خاص يعمل به داخل الجمهورية العربية المصرية»، نافيًا أن موكله كان يعلم أي معلومات عن ذلك التوكيل، وعلق سهاد: «تم عمل التوكيل دون علمه وتم إلغاؤه وإرساله على عنوان آخر ولم يوثق داخل جمهورية مصر العربية».

وعاد يرد على اتهامات «وهبي» بوضع يد مدير أعمالها السابق على منزل لها في مصر باسم شقيقتها، كانت قد سددت مبلغ الشراء للعقار بذاتها، قائلة: «الجميع يعلم تلك المعلومة»، لذا دحض المحامي كلماتها قائلا: «البيت ملك موكلي ولا يوجد لها أي صفة، وهيقتحم البيت ليه (وهو اتهام وجهته هيفاء لمحمد وزيري) لما هو البيت مسجل باسمه فلماذا الاقتحام، إحنا مش في الشارع».

وحول تكذيب الفنانة تصريحات «وزيري» بزواجهما، منذ ٣ سنوات، وعدم توفر مستندات تثبت زواجهما،، حسب مزاعمها، قال المحامي إن المحكمة على علم بكل المستندات.