تراند اليوم : تعالي إسمع حسن شاكوش وهوا يبدع في التواشيح الدينية

نشر مغني المهرجانات عمر كمال مقطع فيديو جديد يجمعه بالمطرب حسن شاكوش عبر حسابه الشخص بموقع التواصل الاجتماعي تيك توك.

وظهر حسن شاكوش وهو يبدع في تأدية تواشيح دينية بصوت عذب.

وحاز الفيديو على إعجاب الكثير وجاءت التعليقات كالآتي:

حلو اوي، عالمي، بحبكم جدا

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يذكر أن طرح عمر كمال مؤخرا أغنية “شيكولاتة سايحة” بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة.

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.

https://www.tiktok.com/@omarkamal.officia