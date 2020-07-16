نبيلة عبيد تسرد أسرار حياتها في كتاب جديد

قررت الفنانة نبيلة عبيد، أن تحكي مشوارها الفني في كتاب، ويعمل المؤلف والناقد السينمائي المصري محمود قاسم على الكتاب، الذي يحتوي على شرح واستعراض لتاريخ نبيلة عبيد الفني، الذي بدأ عام 1961، ويتضمن الكتاب تفاصيل جديدة عن أعمال نبيلة عبيد وتعاملها مع المخرجين والممثلين على مدار تاريخها الفني.



وكان آخر أعمال نبيلة عبيد الفنية سينمائيا هو فيلم "ما فيش غير كده" عام 2005، لكنها قدمت عملا تلفزيونيا رمضان الماضي "سكر زيادة" بمشاركة نادية الجندي. قد يهمك ايضا: نادية الجندي تكشف حقيقة خلافاتها مع نبيلة عبيد صراخ نبيلة عبيد يجبر رامز جلال على إنهاء المقلب بسرعة

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