القصة الكاملة لحادث السطو على منزل نانسي عجرم على "شاهد VIP"

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"الخليج 365" من بيروت: بدأت منصة "شاهد" بعرض وثائقي بعنوان "الرواية الكاملة" يكشف تفاصيل وخفايا عن قضية حادث اقتحام فيلا نانسي عجرم، التي انتهت بقتل الشاب - سوري الجنسية- محمد الموسى على يد زوجها الطبيب فادي الهاشم، بدءً من اليوم الخميس على "شاهد VIP".

الوثائقي من تنفيذ وكتابة وإخراج رامي زين الدين، وإعداد وتقديم جو معلوف، وتضمن مقابلات مع نانسي وزوجها وبعض أفراد عائلتها، بالإضافة الى ناطور فيلتها وشقيقه واصدقائه ممن كانوا شهود عيان على الحادث، ولقاءات مع عائلة القتيل بالإضافة الى مقاطع من تسجيلات كاميرات المراقبة بعضها يعرض للمرة الأولى.