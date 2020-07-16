بعد إعلانه الإصابة بفيروس كورونا أميتاب باتشان يؤدى الصلاة

الخميس 16 يوليه 2020

أميتاب باتشان

حالة كبيرة من القلق انتابت الكثيرين من محبي أسطورة السينما الهندية أميتاب باتشان، فور إعلانه عن الإصابة بفيروس كورونا، خلال الأيام الماضية، وهو الأمر الذى وصل إلى حد تأدية محبيه الصلوات من أجل شفاء مثلما ظهر في صور تم تداولها على السوشيال ميديا إلى حد كبير، وهو الأمر الذى يبدو أن النجم الهندي اميتاب باتشان نفسه يحرص عليه حالياً بتأدية الصلوات هو الآخر، مثلما ظهر في آخر صورة نشرها من خلال حسابه عبر انستجرام، حيث يدين النجم الهندي بالديانة الهندوسية التي يدين بها الكثيرين من دولة الهند.



على جانب آخر يواصل جمهور الأسطورة الهندية أميتاب باتشان صلواته من أجل شفاء محبوبهم، حيث رصدت الصحافة الهندية عدد من الصور لجمهوره وهو يضع صور النجم ويتلوا الصلوات من أجل شفاءه من فيروس كورونا والذي أصيب به إضافة إلى نجله ايضا.

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وذكر موقع indiatoday، نقلا عن مصادر طبية أن أميتاب باتشان ونجله ابهيشيك يستجيبان بشكل كبير للعلاج داخل مستشفى نانافاتي، وأنهما سيظلان في المستشفي على الأقل لمدة أسبوع.

وكان النجم الهندي الأسطوري أميتاب باتشان صاحب ال ٧٧ عاما كتب في تغريدة له، عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي ليعلن إصابته بالفيروس المتفشي في جميع أنحاء العالم، وقال: "أظهرت نتائج اختبار كوفيد ، إيجابية التحليل.

فيما أعلن بعدها النجم العالمى أبهيشيك باتشان، إصابته بفيروس كورونا، بعد إعلان والده أسطورة الهند النجم العالمى أميتاب باتشان إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر" حيث كتب خلال تدوينة له: "في وقت سابق من اليوم، أصبت أنا ووالدي بإيجابية للإصابة بـ COVID 19 لقد أبلغنا جميع السلطات المطلوبة ويتم اختبار عائلتنا وموظفينا، أطلب من الجميع أن يبقى هادئًا وليس الذعر. شكرًا لك.

الممثل الأسطوري في وحدة عزل الجهاز التنفسي في مستشفى Nanavati في مومباي وقال وزير الصحة في ولاية ماهاراشترا راجيش توب لـ NDTV "إنه لا يعانى من أعراض قاسية والحالة مستقرة"