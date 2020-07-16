أنجلينا جولى تعيد موضة الشال بظهورها الأخير في شوارع لوس أنجلوس

الخميس 16 يوليه 2020

أنجلينا جولى

خطفت النجم أنجلينا جولى الأنظار بظهورها الأخير في شوارع لوس أنجلوس، حيث بدت نجمة هوليود في قمة الأناقة مثلما ذكر موقع instyle الذى نشر تقرير مطول حول الممثلة الشهيرة ذكر فيه أنها بظهورها الأخير أعادت موضة تناساها الكثيرون خلال السنوات الأخيرة، وهي موضة الشال، حيث ظهرت أنجلينا وهي ترتدي فستانا وتحمل شال على يديها، خطفت به الأضواء.



وأضاف التقرير أن الموضة التي كانت محل إقبال من كثيرين خلال القرن الماضي، حيث كانت تحرص العديد من السيدات على حمل الشال وارتدائه باتت في طي النسيان حالياً، بسبب الجواكت وغيرها من أشكال الأزياء المختلفة الذى انحني فيها الشال جانباً لصالحها، إلا أن انجلينا بهذا الظهور المميز قلبت الموازين وربما تعيده كموضة مرة أخري بسبب حجم جماهيريتها الكبيرة.

على جانب آخر وفي تصريحات حول ابنتها أكدت أنجلينا جولى أنها تجد ابنتها زهرة التي تبلغ من العمر 15 عامًا "امرأة أفريقية استثنائية".

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وتبلغ جولي من العمر 45 عامًا وتبنت زهرة وهي طفلة رضيعة من دار للأيتام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 2005.وأثنت أنجلينا على ابنتها الكبرى خلال محادثة فيديو لـ TIME 100 مع الناشطة المناخية الأوغندية فانيسا ناكاتي.

وأضافت جولي ابنتي من إثيوبيا ولقد تعلمت الكثير منها، قائلة: "إنها عائلتي، لكنها امرأة أفريقية غير عادية وارتباطها ببلدها خاص للغاية ".

وكانت التقطت عدسات المصورين ظهور النجم العالمي براد بيت أثناء خروجه من منزل زوجته السابقة النجمة العالمية أنجلينا جولي، فى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بعد زيارة استغرقت ساعتين فى الأول من يوليو، والتى تعد الصور الأولى للقائهما سوياً بعد انفصالهما في 2016.

ووفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية فإن النجم صاحب الـ56 عاما، خرج مسرعاً من منزل زوجته السابقة في لوس أنجلوس، وهو يقود دراجته النارية، ويرتدي ملابسه المعتادة من الجينيز ذى الألوان الفاتحة وسترة خفيفة وحذاء رياضي.